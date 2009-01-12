Киевское «Динамо» в январе проведет три матча

На тренировочном сборе в Испании с 16 по 29 января “Динамо” (Киев) проведет три контрольные встречи. Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, первым соперником команды Юрия СЁМИНА 18-го января станет клуб третьей немецкой лиги «Унтерхахинг», который после первой части сезона идет на шестой позиции Бундеслиги.

Через четыре дня, 22-го января, динамовцы померятся силами с норвежским «Викингом». А заключительный поединок на испанском сборе киевляне проведут 26-го января против одной из самых сильных команд Польши – варшавской «Легии».

Ю.СЁМИН на пресс-конференции 11 января также сообщил, что 29-го января команда вернется в Киев на четыре дня, после чего снова отправится в Испанию. По словам главного тренера, 6-го февраля запланирован спарринг с чемпионом России – казанским «Рубином», 14-го – с московским «Динамо», а третий соперник (на 10 февраля) пока не определен.

Как сообщал УНИАН, 8 января киевское "Динамо" проинформировало об изменениях в графике подготовки ко второй половине сезона – руководство клуба решило провести ее в Испании, а не Израиле. Причиной изменения планов вице-чемпионов Украины стала война на Ближнем Востоке.