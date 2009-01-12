Разрабатывается проект инфракрасного обогрева стадиона

В Донецке разрабатывается проект инфракрасного обогрева чаши арены строящегося нового стадиона «Донбасс Арена».

Как сообщила пресс-служба стадиона, в случае успешной реализации данного проекта в холодное время года трибуны в Донецке станут отапливать: разница с внешней температурой будет выдерживаться в пределах 12-14 градусов. Отопление стадиона – исключительно решение его инвесторов, оно не является обязательным условием для стадиона при получении им статуса категории «Элит», отметили в пресс-службе. И подчеркнули, что Донецкая арена во многом превосходит требования, выдвигаемые к стадионам категории «Элит». Так, чтобы получить статус «Элит», стадиону достаточно иметь 30 000 мест, Донецкая же арена готова одновременно принять 50 000 зрителей. При этом крыша «Донбасс Арены» покрывает почти 93% трибун и открытыми остаются 3 800 кресел, в то время как для «Элит» УЕФА допускает покрытие только на 75%.

Кроме того, на стадионе предусмотрена хорошо оборудованная ложа прессы. Согласно рекомендации УЕФА, на стадионе категории «Элит» должно быть минимум 200 мест для пишущих журналистов, 100 – для не пишущих и 150 – для обозревателей. На «Донбасс Арене» эти стандарты реализованы следующим образом: для пишущих работников СМИ предусмотрены 424 кресла, для не пишущих – 432 и для аналитиков – 168. Для сравнения: к стадионам, на которых проводятся финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, выдвигаются такие требования: 150 мест для обозревателей и по 400 - для журналистов.

Также в более чем достаточном количестве оборудована «Донбасс Арена» и комментаторскими кабинками. Для стадиона категории «Элит» их нужно иметь как минимум 40 (по три места в каждой), на донецком стадионе их будет 45. Помимо того, при необходимости предусмотрена возможность частичной трансформации западной трибуны: здешние зрительские места легко переоборудуются еще в 76 комментаторских рубок. Этого вполне хватит для финала Лиги чемпионов, требующего от стадиона наличия 100 кабинок для комментаторов.

«Донбасс Арена» легко выдерживает требования к финалам Лиги чемпионов и по количеству мест для болельщиков с ограниченными физическими возможностями. По действующим стандартам, на матчах такого уровня специальными креслами должны быть оборудованы минимум 2 сектора – не менее 50 мест в каждом, плюс столько же сидений для сопровождающих лиц. На «Донбасс Арене» для этой категории гостей отведено 104 места в 8 секторах, и еще 92 - для сопровождения.