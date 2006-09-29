Ющенко по телефону поздравил Андрея Шевченко с 30-летием
21:22, 29 сентября 2006Спорт
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Шева встречает его с двумя швами под глазом
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил известного украинского футболиста Андрея ШЕВЧЕНКО с 30-летием.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в телефонном разговоре В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что, как и все украинские болельщики, чрезвычайно ценит блестящие победы Андрея – ведь этим он укрепляет имидж нашего государства в мире.
Президент пожелал футболисту успехов в его дальнейшей карьере. «Украина верит в твою молодость, энергию и будущие победы», – сказал В.ЮЩЕНКО.
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