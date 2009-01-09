Виталий Кличко подписал контракт на бой

Согласно сообщению, появившемуся на сайте Всемирного боксерского совета (WBC), чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко и обязательный претендент на этот титул Хуан-Карлос Гомес достигли соглашения и подписали контракт на бой. Об этом президенту WBC Хосе Сулейману сообщили представители боксеров Шелли Финкель и Ахмет Онер. Поединок состоится в Германии в первой половине марта. В связи с достижением сторонами соглашения WBC отменил конкурс заявок на проведение этого боя, который должен был состояться сегодня.

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