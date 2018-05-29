Полсотни фанов напали на киевское ”Динамо” (фоторепортаж)

Сегодня динамовцам было тяжелее, чем на футбольном поле – им пришлось “отдуваться” перед своими болельщиками, заявившими футболистам кучу претензий. Игрокам знаменитого украинского клуба пришлось ответить за все совершенные на поле ошибки на протяжении последних матчей.

Больше всего досталось капитану команды и голкиперу Александру Шовковскому и защитнику Горану Гавранчичу. Первому пришлось отвечать на упреки за нескольких последних пропущенных мячей. “Понимаете, мяч круглый, а поле – мокрое", – отбивался он от фанов.

Те объясняли: люди живут вашими матчами: от одного – к другому: “Раньше люди выражали свои эмоции, матерились, а теперь просто молчат... Для вас пропущенный мяч – это ошибка, а для нас – целая жизнь...”. Шовковский разочаровал болельщиков репликой: “Ну что же я могу сделать, если у вас такая жизнь?..”

Серб Гавранчич сразу заявил: “Я не буду отмазываться как Саша (Шовковский). Все виноваты, есть и моя вина... Нас дрессируют, штрафуют за такие ошибки. А руководство клуба никогда не поблагодарит...” Этого фаны поддержали: “Мы вас поблагодарим!”

Горан признался, что недостает поддержки болельщиков на стадионах. Ну что такое, мол, два сектора “наших” на стадионе во время Чемпионата мира? Вот у сербских команд, например, добрые 80 тысяч на стадионе, “во время матча все прекрасно, а на следующий день футболистам не до шуток», – говорит Горан о влиянии тиффозі на результаты работы футболистов.

Молча сидели Максим Шацких и звездный после ЧМ Артем Милевский, которым, было явно скучно. Бразильцы Диого Ринкон и Карлос Корреа преимущественно слушали переводчика (они не знают ни украинского, ни русского) и оправдывались за прогулки с девушками по Днепру в канун одного из важных матчей. Сказали честно: “Это было, но не за три дня до матча с Румынией”. Такой честный ответ понравился любителям футбола.

В конечном итоге, критики было много – динамовцы признают, что она заслуженная. Но бить футболистов никто за плохую игру не собирался, как это случается в отношениях западных тиффози с их любимыми командами. Поладили на том, что игроки должны показывать большую отдачу, даже если это и не приведет к более результативной игре.

Текст и фото Дмитрия Стаховского