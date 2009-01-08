Роналду попал в аварию

Атакующий полузащитник английского клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду попал в автомобильную аварию. Футболисту, который утром 8 января врезался на своей "Феррари" в придорожное заграждение около аэропорта Манчестера, удалось избежать травм. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

По словам представителя полиции Манчестера, другие транспортные средства, кроме автомобиля футболиста, в ДТП вовлечены не были. Полиция проведет расследование данного инцидента.

В конце 2008 года Роналду получил "Золотой мяч" - награду, вручающуюся лучшему футболисту Европы. Португалец также является главным претендентом на приз лучшему футболисту мира по версии ФИФА. Вручение этой награды состоится 12 января.