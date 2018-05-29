Шева готов

Украинский бомбардир готов вынудить замолчать своих критиков и покончить с ранней „засухой” в части забитых голов в составе „голубых”. Минувшим вечером Андрей Шевченко поклялся приложить все усилия, чтобы оправдать доверие тренера „Челси” Жозе Моуриньо.

Украинский форвард ценой в 30 млн. фунтов пока забил только раз на протяжении почти 11 часов игры за „Челси” и был заменен уже в шестом матче после еще одной неудачной игры против „Левски” из Софии.

Моуриньо настаивал после игры, что он сохранит еще пять, а то и больше игр в основном составе бывшую звезду „Милана”, пока звезда не прервет перерыв в забитых голах, в настоящее время достигающий шести матчей.

И поскольку он готовился праздновать свой день рождения сегодня, он пообещал, что его жизнь в „Челси” начнется в 30 лет.

Шевченко сказал: „Я надеюсь, что забью „Астон Вилле” в этот уик-энд и знаю, что голы придут ко мне скоро. На данном этапе я совершенно не волнуюсь. Я знаю, что люди смотрят на мою форму, но я - командный игрок, а команда достигает успехов. Именно это важно. Это нормально, что привыкание к новой команде и новому стилю футбола требует некоторого времени, именно так я расцениваю то, что сейчас происходит со мной. Но это не то, о чем я особо переживаю. Я знаю, что забью голы за „Челси” и я уверен, что это произойдет скоро”.

Эти слова прозвучали, когда лицо Андрея украшали шрамы победителя: два шва под правым глазом после столкновения в первом тайме с болгарским защитником Хивко Милановым.

Форвард бежал за французским рефери Лораном Дюамелем, требуя от него действий после этого эпизода и показывая жестами, что именно случилось. Потом добавил: „Он ударил меня под глаз своим локтем - и это было умышленно. Он знал, что он делает. Это не слишком опасно, всего пара швов. Травма не помешала мне продолжать игру и не помешает участию в следующей. Но, конечно, было больно, и поэтому я пошел к судье спросить его, почему он не заметил того, что произошло”.

Моуриньо надеется, что Шевченко, второй бомбардир за всю историю евротурниров с 56 голами за „Динамо” (Киев) и „Милан”, которые вывели его на один уровень с Эйсебио (уступает он только немецкой легенде Герду Мюллеру), проходит тот же процесс адаптации, что и ведущий игрок „Арсенала” Тьерри Анри.

Французский бомбардир забил только один гол за первые три месяца в „Арсенале” в 1999 году, но сейчас вырос в крупнейшего бомбардира за всю историю команды. Но коллеги Шевченко по команде знают, что пока Дидье Дрогба, герой софийского матча, сделавший хет-трик, летает на хрупких крыльях самоуверенности, украинец борется. Английская звезда Фрэнк Лампард сказал: „Шева - это игрок высшего уровня. Он играет в команде, которая побеждает, и он работает на команду, не жалея ног”.

„Конечно, он захочет забивать голы, поскольку он признан природный „забивала”. Но по мере того, как он будет продолжать работать, голы придут - сначала один, а затем и остальные. Мы знаем это”.

Даже без голов Шевченко „Челси” подходит к принципиальному матчу со своей соперницей „Барселоной” в прекрасной форме, чтобы легко пройти этап группового турнира...

Мартин Липтон, Миррор (Великобритания)

Перевод с английского Николай Писарчук