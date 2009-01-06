Украинский футбольный чемпионат оказался в десятке сильнейших

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг национальных чемпионатов , который ежегодно подсчитывается её экспертами, начиная с 1991 года. Они учитывают как результаты, зафиксированные на внутренней арене, так и выступления клубов в международных соревнованиях. Сильнейшим чемпионатом в мире по версии IFFHS является английская премьер-лига. Украинский чемпионат оказался в десятке сильнейших.

Сотня сильнейших лиг мира по версии IFFHS

1. Англия — 1192,0

2. Италия — 1031,0

3. Аргентина — 1020,0

4. Испания — 952,0

5. Бразилия — 942,0

6. Германия — 922,0

7. Франция — 847,0

8. Мексика — 683,0

9. Португалия — 649,5

10. Украина — 620,0 11. Турция — 599,0

12. Греция — 597,5

13. Голландия — 573,0

14. Чили — 564,5

15. Перу — 553,5

16. Колумбия – 553,0

17. Россия — 549,5

18. Дания — 546,5

19. Бельгия – 536,5

20. Шотландия — 527,5

35. Узбекистан — 361,0

40. Польша — 343,5

42. Беларусь — 339,5

51. Литва — 302,5

62. Молдова — 287,0

63. Грузия — 283,0

66. Латвия — 280,5

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