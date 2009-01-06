Украинский футбольный чемпионат оказался в десятке сильнейших
Англия - впереди планеты всей
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг национальных чемпионатов , который ежегодно подсчитывается её экспертами, начиная с 1991 года. Они учитывают как результаты, зафиксированные на внутренней арене, так и выступления клубов в международных соревнованиях. Сильнейшим чемпионатом в мире по версии IFFHS является английская премьер-лига. Украинский чемпионат оказался в десятке сильнейших.
Сотня сильнейших лиг мира по версии IFFHS
1. Англия — 1192,0
2. Италия — 1031,0
3. Аргентина — 1020,0
4. Испания — 952,0
5. Бразилия — 942,0
6. Германия — 922,0
7. Франция — 847,0
8. Мексика — 683,0
9. Португалия — 649,5
10. Украина — 620,011. Турция — 599,0
12. Греция — 597,5
13. Голландия — 573,0
14. Чили — 564,5
15. Перу — 553,5
16. Колумбия – 553,0
17. Россия — 549,5
18. Дания — 546,5
19. Бельгия – 536,5
20. Шотландия — 527,5
35. Узбекистан — 361,0
40. Польша — 343,5
42. Беларусь — 339,5
51. Литва — 302,5
62. Молдова — 287,0
63. Грузия — 283,0
66. Латвия — 280,5