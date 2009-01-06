Сегодня великому Лобановскому исполнилось бы 70

6 января 1939-года родился Валерий Васильевич Лобановский.

Сегодня великий тренер праздновал бы юбилей – 70 лет. Почитатели его таланта, родственники и друзья, руководство, игроки, тренеры "Динамо", ветераны и простые любители футбола собрались на Байковом кладбище, у его могилы.

Несмотря на морозную погоду, установившуюся в последнее время в Киеве, почтить память великого человека приехало много известных в футбольных кругах людей: Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Анатолий Демьяненко, Михаил Михайлов, Олег Базилевич, Геннадий Литовченко, Юрий Калитвинцев и многие другие. Присутствующие почтили память выдающегося тренера, а также возложили цветы к могиле Валерия Васильевича.

Пресс-служба ФК «Динамо» (Киев)