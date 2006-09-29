ФИФА отменит пенальти в финале чемпионата мира

Президент ФИФА Зепп Блаттер считает, что регламент финальных матчей чемпионатов мира необходимо изменить: победитель в решающей игре не должен определяться в серии пенальти. Блаттер пообещал начать обсуждение возможных нововведений в ближайшее время, чтобы успеть принять решение к чемпионату мира 2010 года.

По мнению Блаттера, одним из вариантов определения победителя является переигровка финала. Поскольку этот матч является последним, то сроки проведения турнира можно продлить. Еще один способ выявить сильнейшего - играть до первого забитого гола, сокращая количество игроков на поле через определенные промежутки времени.

"Финал чемпионата мира - это страсть, - цитирует Reuters слова Блаттера. - Когда дело доходит до дополнительного времени, он превращается в драму, а серия пенальти - это настоящая трагедия. Футбол - командная игра, а 11-метровый удар зависит от одного человека".

Напомним, что победитель последнего первенства планеты определился именно в серии пенальти: основное время матча Италия - Франция завершилось вничью (1:1), а 11-метровые удары точнее пробили итальянцы (5:3). В 1994 году сборная Бразилии выиграла решающий матч у Италии также в серии пенальти.

Лента.ру