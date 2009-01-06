Тимощук совсем скоро окажется в Баварии?

Генеральный менеджер "Баварии" Ули Хёнесс рассказал изданию Bild о ходе переговоров по поводу приобретения полузащитника "Зенита" Анатолия Тимощука.

"Тимощук хотел бы перейти в нашу команду уже в конце января. Он хочет играть за "Баварию", но на своих условиях. Мы хотим заполучить его, но на своих условиях. Уверен, что совсем скоро он подпишет контракт с "Баварией", — заявил Хёнесс.

Напомним, что сумма трансфера может составить около ? 15 млн.

Чемпионат.ру