Тайсон возвращается на ринг

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон вновь решил вернуться на ринг - на этот раз он примет участие в 12 показательных поединках, которые уже получили громкое название "Мировое турне Майка Тайсона".

Планируется, что экс-чемпион будет проводить четырехраундовые показательные бои, и первым из них станет поединок с его давним спарринг-партнером, американцем Кори Сандерсом, назначенный на 20 октября.

"Это боксер, который нокаутировал чемпиона мира, - заявил промоутер этого мероприятия Стерлинг Макферсон о первом сопернике Тайсона. - И это только показательные бои. Джо Луис проводил их, Джек Демпси и Мохаммед Али тоже проводили их. Это показательный тур. Я никого не обманываю".

"По моему мнению, лучшее, что сейчас может сделать Тайсон - это отправиться в мировое турне и встречаться с людьми, которые ни разу не видели такую звезду как он", - отметил промоутер. Пока неизвестно, когда состоятся следующие поединки Тайсона, а также то, какие страны он собирается посетить со своим турне.

Похоже, что бокс остается единственным для Тайсона средством зарабатывания денег и оплаты своих многочисленных долгов. Именно поэтому недавно он проводил показательные тренировки со своим тренером Джеффом Фенеком в одном из казино Лас-Вегаса, где боксерский ринг был установлен прямо за барной стойкой, а теперь решил отправиться в показательное турне.

"Я действительно ненавижу драться. С этим связано много неприятных воспоминаний, - сказал Тайсон во время одной из показательных тренировок. - Просто я, как все остальные, пытаюсь заработать".

Промоутер также сообщил, что эти показательные поединки не будет включены в официальный послужной список Тайсона, однако 20 октября пройдет и несколько санкционированных боксерских боев, в одном из которых на ринг может выйти экс-чемпион мира в легком весе Пол Спадафора.

Корреспондент