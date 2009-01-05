В южноафриканском городе Нелспрейт убит член оргкомитета чемпионата мира по футболу 2010 года Джимми Мохлала. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на AFP. Мохлала был застрелен в своем доме вечером в воскресенье, 4 января, однако известно о происшествии стало только в понедельник. Подробности инцидента представитель полиции пообещал раскрыть позже.

В прошлом Мохлала был вице-президентом Футбольной ассоциации ЮАР и курировал постройку стадиона Мбомбела, на котором должны быть проведены несколько матчей ЧМ-2010.

Около года назад Мохлала заявил, что некоторые члены правящего Африканского национального конгресса (АНК) планируют уволить его за борьбу с коррупцией. Мохлала инициировал расследование действий чиновников, занимавшихся организацией тендеров на постройку стадионов. Отметим, летом 2008 года сам Мохлала обвинялся в попытке изнасилования 14-летней девушки и ее сестры.

По словам главы оргкомитета ЧМ-2010 Дэнни Джордана, убийством Мохлала нанесен "огромный удар" по организации матчей первенства мира в Нелспрейте.

Подготовка к проведению ЧМ-2010 в ЮАР неоднократно вызывала критику, в том числе со стороны руководства ФИФА, представители которого угрожали перенести чемпионат мира в другую страну.