Завершился матч Металлург - Панатинаикос

Завершился ответный матч первого круга Кубка УЕФА между командами «Металлург» (Запорожье) – «Панатинаикос» (Афины, Греция). Запорожцы проиграли 0:1. В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Таким образом и второй украинский клуб не дошел сегодня до группового турнира УЕФА.

Результаты остальных ответных матчей первого круга Кубка УЕФА, которые закончились на эту минуту:

Оденсе - Герта 1-0 (по результатам двух матчей в групповой турнир проходит Оденсе),

Млада - Олимпик 4-2 (Млада),

Нанси - Шальке-04 3-1 (Нанси),

Ланс - Этникос 3-1 (Ланс),

Брондбю - Айнтрахт Франкфурт 2-2 (Айнтрахт),

Парма - Рубин 1-0 (Парма),

Пашинг - Ливорно 0-1 (Ливорно),

Херенвеен - Сетубал 0-0 (Херенвеен),

Зульте-Варегем - Локомотив 2-0 (Зульте-Варегем),

Работнички -Базель 0-1 (Базель),

ЦСКА София - Бешикташ 2-2 (Бешикташ),

Хапоэль - Черноморец 3-1 (Хапоэль),

Грасcхопперс - Отвидаберг 5-0 (Грасcхопперс),

Кайсериспор - Алкмаар 1-1 (Алкмаар),

Динамо Бухарест - Ксанти 4-1 (Динамо),

Осер - Динамо Загреб 3-1 (Осер),

Фейеноорд - Локомотив София 0-0 (Фейеноорд)

Гронинген - Партизан 1-0 (Партизан)

Црвена Звезда - Слован Либерец 1-2 (Слован)

Литекс - Маккаби Хайфа 1-3 (Маккаби)

Ньюкасл - Левадия 2-1 (Ньюкасл)

Байер - Сьон 3-1 (Байер)

Брюгге - Ружомберок 1-1 (Брюгге)

Рандерс - Фенербахче 0-3 (Фенербахче)

Блэкберн - Зальцбург 2-0 (Блэкберн)

Аякс - Старт 4-0 (Аякс)

Рейнджерс - Мольде 2-0 (Рейнджерс)

Палермо - Вест Хэм 3-0 (Палермо)

Аустрия - Легия 1-0 (Аустрия)

Спарта - Хартс 0-0 (Спарта)

ПСЖ - Дерри Сити 2-0 (ПСЖ)

Еще 8 матчей продолжаются.

Далее 40 клубов - участников группового этапа - делятся на восемь групп по пять команд. Каждая команда проводит в группе по четыре игры (две дома, две на выезде). В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.