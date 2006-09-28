Завершился матч Металлург - Панатинаикос
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Завершился ответный матч первого круга Кубка УЕФА между командами «Металлург» (Запорожье) – «Панатинаикос» (Афины, Греция). Запорожцы проиграли 0:1. В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Таким образом и второй украинский клуб не дошел сегодня до группового турнира УЕФА.
Результаты остальных ответных матчей первого круга Кубка УЕФА, которые закончились на эту минуту:
Оденсе - Герта 1-0 (по результатам двух матчей в групповой турнир проходит Оденсе),
Млада - Олимпик 4-2 (Млада),
Нанси - Шальке-04 3-1 (Нанси),
Ланс - Этникос 3-1 (Ланс),
Брондбю - Айнтрахт Франкфурт 2-2 (Айнтрахт),
Парма - Рубин 1-0 (Парма),
Пашинг - Ливорно 0-1 (Ливорно),
Херенвеен - Сетубал 0-0 (Херенвеен),
Зульте-Варегем - Локомотив 2-0 (Зульте-Варегем),
Работнички -Базель 0-1 (Базель),
ЦСКА София - Бешикташ 2-2 (Бешикташ),
Хапоэль - Черноморец 3-1 (Хапоэль),
Грасcхопперс - Отвидаберг 5-0 (Грасcхопперс),
Кайсериспор - Алкмаар 1-1 (Алкмаар),
Динамо Бухарест - Ксанти 4-1 (Динамо),
Осер - Динамо Загреб 3-1 (Осер),
Фейеноорд - Локомотив София 0-0 (Фейеноорд)
Гронинген - Партизан 1-0 (Партизан)
Црвена Звезда - Слован Либерец 1-2 (Слован)
Литекс - Маккаби Хайфа 1-3 (Маккаби)
Ньюкасл - Левадия 2-1 (Ньюкасл)
Байер - Сьон 3-1 (Байер)
Брюгге - Ружомберок 1-1 (Брюгге)
Рандерс - Фенербахче 0-3 (Фенербахче)
Блэкберн - Зальцбург 2-0 (Блэкберн)
Аякс - Старт 4-0 (Аякс)
Рейнджерс - Мольде 2-0 (Рейнджерс)
Палермо - Вест Хэм 3-0 (Палермо)
Аустрия - Легия 1-0 (Аустрия)
Спарта - Хартс 0-0 (Спарта)
ПСЖ - Дерри Сити 2-0 (ПСЖ)
Еще 8 матчей продолжаются.
Далее 40 клубов - участников группового этапа - делятся на восемь групп по пять команд. Каждая команда проводит в группе по четыре игры (две дома, две на выезде). В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.