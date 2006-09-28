Завершился матч Хапоэль - Черноморец

Завершился ответный матч первого круга Кубка УЕФА между командами «Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль) – «Черноморец» (Одесса). Одесситы проиграли 1:3. В первом матче победа также была за «Хапоэлем» 1:0. Таким образом «Черноморец» не дошел не только до стадии плей-офф, но и до группового турнира.

«Металлург» (Запорожье) заканчивает первый тайм против афинского «Панатинаикоса». Счет 1:0 в пользу греков.