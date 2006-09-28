Блохин назвал игроков сборной по футболу на ближайшие матчи (список)

Главный тренер национальной сборной Украины из футбола Олег БЛОХИН объявил список игроков, которых вызвал на игры квалификационного раунда Чемпионата Европы 2008 года с командами Италии (7 октября) в Риме и Шотландии (11 октября) в Киеве.

Главной проблемой при формировании состава национальной команды для тренерского штаба стали травмы некоторых игроков, в частности, Сергея РЕБРОВА и Сергея ТКАЧЕНКО, отсутствие достаточной игровой практики украинских сборников в клубах (Максим КАЛИНИЧЕНКО, Андрей ВОРОНИН, Андрей ВОРОБЕЙ), а также тяжелое психологическое состояние игроков, чьи клубы неудачно выступают в Лиге чемпионов УЕФА.

В списке вратари: Александр ШОВКОВСКИЙ («Динамо» Киев), Богдан ШУСТ („Шахтер” Донецк), Вячеслав КЕРНОЗЕНКО («Днепр” Днепропетровск);

защитники: Андрей НЕСМАЧНЫЙ («Динамо» Киев), Александр КУЧЕР, Алексей ГАЙ, Вячеслав СВИДЕРСКИЙ (все - «Шахтер” Донецк), Андрей РУСОЛ, Владимир ЕЗЕРСКИЙ, Богдан ШЕРШУН (все – «Днепр” Днепропетровск), Александр РОМАНЧУК („Арсенал”, Киев);

полузащитники: Олег ГУСЕВ («Динамо» Киев), Анатолий ТИМОЩУК («Шахтер” Донецк), Максим КАЛИНИЧЕНКО („Спартак”, Россия), Сергей НАЗАРЕНКО, Олег ШЕЛАЕВ (оба – „Днепр” Днепропетровск), Андрей ГУСИН („Крылья Советов”, Россия), Александр РИКУН („Металлист” Харьков);

нападающие: Артем МИЛЕВСКИЙ («Динамо» Киев), Алексей БЕЛИК, Андрей ВОРОБЕЙ (оба - «Шахтер” Донецк), Андрей ШЕВЧЕНКО („Челси”, Англия), Андрей ВОРОНИН („Байер”, Германия).

Для 21-летнего игрока „Арсенала” Александра РОМАНЧУКА это будет дебют за национальную сборную. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, А.РОМАНЧУК за молодежную сборную провел 20 матчей.