Школа олимпийского резерва откроется в Житомирской области

В Житомирской области в этом году откроют школу олимпийского резерва, которой здесь до сих пор нет в отличие от других областей Украины.

Об этом сообщил в интервью УНИАН заместитель председателя Житомирской ОГА Николай ЧЕРНЕНКО.

Он отметил, что участие представителей Житомирщины в Олимпийских играх в Пекине побудило местную власть инициировать открытие школы олимпийского резерва.

Руководитель области Юрий ЗАБЕЛА пообещал приложить усилия для реконструкции Центрального стадиона в областном центре, сделать все для открытия школы олимпийского резерва и достойной подготовки житомирских спортсменов к следующим играм в Лондоне, сообщили в ОГА.

“Решающую роль в принятии решения облсоветом о передаче спортивно-оздоровительной базы на баланс школы высшего спортивного мастерства сыграл тот факт, что база будет включена в перечень объектов, которые будут финансироваться по проекту Евро-2012 по линии профильного министерства в сумме 20 млн. грн.”, - отмечается в сообщении.