Стивен Джеррард подрался в баре

Во вторник капитану футбольного клуба «Ливерпуль» Стивену Джеррарду были предъявлены обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.

Джеррард, празднуя победу своей команды (в 20-м туре Премьер-лиги "красные" разгромили Нькасл со счетом 5:1), устроил драку в одном из баров в городе Саутпорт.

Футболист и два сообщника предстанут перед судом 23 января.

Газета.ру