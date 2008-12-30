Стивен Джеррард подрался в баре
08:32, 30 декабря 2008Спорт
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5:1 - конечно победа, но зачем же стулья ломать?
Во вторник капитану футбольного клуба «Ливерпуль» Стивену Джеррарду были предъявлены обвинения в нанесении побоев и нарушении общественного порядка.
Джеррард, празднуя победу своей команды (в 20-м туре Премьер-лиги "красные" разгромили Нькасл со счетом 5:1), устроил драку в одном из баров в городе Саутпорт.
Футболист и два сообщника предстанут перед судом 23 января.
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