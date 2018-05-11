Президент Федерации футбола Украины о мафиози, Евро-2012 и полупустых трибунах

Участие в недавнем заседании Футбольного пресс-клуба в Киеве президента ФФУ Григория Суркиса было отмечено его громким заявлением о том, что в украинском футболе существуют мафиози.

«Я не хочу весь наш футбол обвинять в том, что он мафиозен, но определенные люди в футболе, независимо от того, это тренеры, менеджеры или президенты клубов, или это отдельные судьи, - они в моем понимании мафиози. Они уничтожают футбол. Это крамола и мы будем до бесконечности с этим сталкиваться, пока мы все вместе не будем честны в том, какое определение нужно дать тому или другому факту» - сказал Г.Суркис

«Покажем раз и навсегда на одном примере, что такое отвратительное явление существует, мы с ним боремся все вместе, а не пиаримся» - дальше призывал он.

Этот один пример - дело Алексея Савченко, до недавнего времени президента черниговского ФК «Десна», которого местные журналисты поймали на признании в том, что он покупал результаты матчей от 5 до 15 тысяч долларов у судей первой лиги.

23 октября 2008 года А.Савченко заявил: «Играла не «Десна», а играли мои «бабки» и мои амбиции. А мои деньги, я вам скажу...игра у меня стоила от 5 до 15 тысяч долларов. Я по фамилиям могу назвать судей, которые получали от нас деньги, я по фамилиям могу представить людей, которые давали деньги».

В Федерации футбола на это откровение отреагировали быстро. Президент ФФУ обратился к Генеральной прокуратуре с просьбой провести расследование фактов, которые были изложены в заявлении А.Савченко, и дать им правовую оценку.

Заместитель Генерального прокурора Украины В.Кудрявцев также не медлил с ответом:

„Уважаемый Григорий Михайлович, Ваше обращение относительно проверки законности действий президента ПФК „Десна-Партнер” по поводу распространения им через средства массовой информации обвинений в совершении коррупционных действий работниками клуба и арбитрами, которые обслуживали матчи при участии команды, Генеральной прокуратурой Украины рассмотрено. Поскольку затронутый в обращении вопрос принадлежит к компетенции прокурора Черниговской области, настоящий документ направлен для решения прокурору области, которому поручено организовать надлежащую проверку, принять решение согласно статье 97 УПК Украины, сообщить Вам о принятых мерах в сроки, установленные Законом Украины «Об обращении граждан».

Генеральной прокуратурой Украины решение Вашего обращения взято на особый контроль”.

В свою очередь прокурор Черниговской области ответил президенту Федерации футбола Украины:

«Уважаемый Григорий Михайлович, прокуратурой Черниговской области проводится проверка по Вашему обращению в Генеральную прокуратуру Украины по поводу распространения президентом ПФК „Десна-Партнер” А.Савченко информации о коррупционных действиях работников отмеченного клуба и отдельных футбольных арбитров.

Ввиду вышеизложенного, прошу Вас в срок до 25.11.2008 года направить в прокуратуру области копии материалов проверки, объяснительные письма и другое проведенное по вышеуказанному факту работниками Федерации футбола Украины. С уважением прокурор Черниговской области, государственный советник юстиции А. Василевский”.

Но 28 ноября старший прокурор прокуратуры Черниговской области О.Косенко принял постановление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно служебных лиц ФК «Десна» - по факту дачи взятки, и относительно футбольных арбитров – по факту получения взятки. Мол, поскольку футбольные арбитры не являются служебными лицами, то по закону их нельзя обвинять в полученных взятки, и в их действиях отсутствует объективный состав преступления. И вообще - «президент ООО ПФК «Десна-Партнер» Савченко А.Ю. от дачи объяснений по поводу сделанных им заявлений отказался. Факты передачи средств футбольным арбитрам не зафиксированы, предметы взятки отсутствуют».

Впоследствии дело было возвращено на перепроверку, которая длится и поныне.

Г.Суркис так прокомментировал последние действия прокуроров:

“Своим обращением в Генеральную прокуратуру я пытался обратить внимание на эти досадные факты и остановить произвол в украинском футболе. Общество должно знать своих антигероев, а Савченко это антигерой. Я как руководитель общественной организации не могу собственными силами выяснить, на самом ли деле все факты, которые приводил А.Савченко, говорят о том, что сегодня весь украинский футбол построен на подобных преступных действиях. Я не являюсь человеком, который не понимает, что такие факты существуют, но их нужно довести. Довести может лишь следствие, и я в рамках презумпции невинности не хочу отмечать то, виноваты ли судьи или виноват сам господин Савченко. Если господин Савченко, используя футбольную трибуну, взяв под опеку клуб “Десна”, пытался таким образом привлечь к себе внимание жителей Чернигова во время выборов мэра – это его дело, а не мое как президента ФФУ или исполкома Федерации.

Мы же со своей стороны должны дать конкретные ответы на его громкие и неприятные заявления. Мы должны все сделать, чтобы украинский футбол был на уровне тех требований, которые существуют в УЕФА и ФИФА, то есть речь идет о прозрачности, честности, фэйр-плей, и не о каких попытках подтасовать результаты матчей.

Я надеюсь, что мое очередное обращение к заместителю Генерального прокурора господину Кудрявцеву найдет понимание, и профессиональные качества тех людей, которым будет поручено конкретно разобраться по этому делу, помогут сделать логические выводы”.

Следовательно, как видим, громкие заявления со всех сторон о коррупции в украинском футболе пока завершились ничем. Все – от руководителя и функционеров Федерации футбола Украины до конкретного владельца клуба - говорят о “мотивации” арбитров, когда “играют бабки и амбиции”, с помощью которых достигается нужный результат. А вот прокуратура пока не видит этого...

Между тем, у наших партнеров по Евро-2012 – Польши - борьба с футбольной коррупцией достигла поражающих масштабов. В этой стране с августа 2005 года, когда впервые появилась информация о существовании преступной группы, которая предварительно согласовывала результаты футбольных матчей, задержано 180 футбольных функционеров, в том числе и судей, подозреваемых в коррупции.

Только за последние месяцы арестован бывший тренер национальной сборной Польши, обвинения в коррупции выдвинуты нескольким членам правления Польского футбольного союза, а сам его руководитель –Михал Листкевич, который руководил этой структурой почти 10 лет, был вынужден уйти с поста.

Кроме всего прочего, Федерация футбола Польши вводит специальную должность прокурора, заданием которого будет контроль членов федерации для противодействия коррупции.

Подводя на заседании Футбольного пресс-клуба итоги года, Г.Суркис выделил в нем то обстоятельство, что удалось сохранить право на проведение Чемпионата Европы 2012 года за Польшей и Украиной.

«Мы вышли из зоны риска и фактически вошли в планы подготовки. По крайней мере, на бумаге мы выглядим достаточно перспективно для того, чтобы не упасть до мая 2009 года в пессимизм, если сумеем скоординировать все усилия власти. Откровенно говоря, УЕФА прежде всего волнует вопрос нестабильности политической ситуации как в Украине, так и в Польше... Когда мы заявляем о том, что оппозиции к этому турниру не может быть, а в то же время некоторые люди, в частности бывший министр спорта Корж жестко критикуют действия власти, это некстати, это позорит саму страну”.

Все это мониторится, это вызывает сомнения относительно возможности государства выполнить свои обязательства и гарантии, сказал он.

Г.Суркис подчеркнул свой настрой на соблюдение паритета между Польшей и Украиной относительно количества городов, которые будут принимать матчи Евро-2012.

«Мы договорились с польской стороной, что из 6 городов-кандидатов в каждой стране должны быть найдены 4, которые в полном соответствии со взятыми обязательствами подготовят инфраструктуру по стандартам УЕФА. Мы боремся за то, чтобы как минимум 3 + 3 (если всего по решению УЕФА будет 6 городов), и, как максимум, 4 + 4 городов в Украине и Польше принимали Евро-2012. Сегодня у меня есть возможность судить, где ведут разговоры, а где конкретно выполняют требования УЕФА».

«Из этого кризиса мы должны выйти еще более сильными, консолидированными, ведь потеря этого турнира приведет к еще большему краху надежд страны на светлое будущее, прежде всего наших детей и внуков».

Отвечая на вопрос о том, что Федерация планирует сделать, чтобы повысить интерес зрителей к матчам в украинском футболе, чтобы трибуны стадионов не отпугивали своей пустотой, Г.Суркис сказал:

“Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы украинский футбол был прежде всего конкурентоспособным, а это и есть то, что нужно сделать, чтобы зрители вернулись на трибуны. Ведь мы помним годы, когда на киевский стотысячник невозможно было достать лишнего билета, когда болоньевый плащ стоимостью 80 рублей отдавали за билет в один рубль.

Сегодня, безусловно, нельзя сравнивать те времена с нынешними. Тогда у людей развлечения какие были? Футбол, кино и домино. Да и проблем тогда как будто меньше было.

А в настоящее время нужно сказать и о том, что не все наши стадионы комфортны для зрителя, сам футбол не всегда интересен, поэтому люди либо остаются возле экранов телевизоров, либо вообще не интересуются футболом.

Но как только Премьер-лига, созданная владельцами клубов, успешными людьми в бизнесе, в политике, будет способна объединить свои усилия, отбросить персональные амбиции, думать об интересах всего украинского футбола, тогда мы сможем улучшить инфраструктурные стандарты, стандарты кадровые, селекционные. Возможно необходимо, чтобы и финансирование клубов было на другом уровне.

Мы должны научиться все вместе делать хорошую упаковку продукта под названием украинский футбол в Премьер-лиге и продавать его потенциальным покупателям, а полученные средства направлять на рефинансирование футбола. Пока еще мы не можем говорить, что футбол в нашей стране может быть прибыльной частью в деятельности каждого клуба. Но нужно пройти этот путь, и я убежден, что с каждым годом украинский чемпионат сможет достигать других высот

Пройдет немного времени и мы с вами вместе, возможно, будем искать свободный билет на наши стадионы”.

Олег Олийнык