Лига Чемпионов: результаты всех матчей среды

Поздно вечером в среду состоялись матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группах А, В, С и D. Московский "Спартак", сыгравший вничью со "Спортингом" (1:1), поднялся на третье место в квартете В после того, как миланский "Интер" потерпел второе поражение подряд - на этот раз на своем поле от "Баварии" (0:2).

В первом тайме матча "Интер" - "Бавария" на поле шла равная борьба, а после перерыва итальянцев подвела недисциплинированность. На 58-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Златан Ибрагимович. "Бавария" открыла счет на 81-й минуте: Клаудио Писарро использовал пас Вилли Саньоля.

Вскоре после удаления Фабио Гроссо "Интер" остался вдевятером, и эта грубость также была наказана. Лукаш Подольски использовал ошибку Ивана Кордобы, обыграл вратаря Жулио Сезара и послал мяч в сетку. После двух туров у "Баварии" шесть очков, у "Спортинга" четыре, у "Спартака" одно, у "Интера" очков нет.

В группе А "Барселона" не смогла обыграть на выезде бременский "Вердер" (1:1), причем каталонцы ушли от поражения на 89-й минуте: счет сравнял вышедший на замену Лионель Месси. Неприятный событием матча стала тяжелая травма форварда "Барсы" Самуэля Это`О. Камерунец порвал мениск и, по предварительным оценкам, выбыл из строя на два-три месяца.

"Челси" уверенно победил в Болгарии местный "Левски" (3:1). Все три гола записал на свой счет ивуарийский нападающий Дидье Дрогба. Андрей Шевченко вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 83-й минуте. "Челси" возглавил группу А (шесть очков), четыре очка у "Барселоны", одно и "Вердера", ноль - у "Левски".

Лидерами группы С стали английский "Ливерпуль" и голландский ПСВ - оба клуба имеют по четыре зачетных балла. По одному очку набрали "Бордо" (Франция) и "Галатасарай" (Турция). Таблицу квартета D возглавила "Валенсия" (шесть очков) - в среду испанцы победили "Рому" (2:1). Донецкий "Шахтер" и греческий "Олимпиакос" сыграли вничью(2:2), набрав первые очки в Лиге чемпионов.

Лига чемпионов. Групповой турнир. 1-й тур Группа А "Вердер" (Германия) - "Барселона" (Испания) - 1:1 (0:0)

Голы: Пуйоль, 56 - автогол (1:0). Месси, 89 (1:1).

"Левски" (Болгария) - "Челси" (Англия) - 1:3 (0:1)

Голы: Дрогба, 39 (0:1). Дрогба, 52 (0:2). Дрогба, 68 (0:3). Огненов, 89 (1:3).

Группа В "Спартак" М (Россия) - "Спортинг" (Португалия) - 1:1 (1:0)

Голы: Бояринцев, 5 (1:0). Нани, 59 (1:1).

"Интер" (Италия) - "Бавария" (Германия) - 0:2 (0:0)

Голы: К.Писарро, 81 (0:1). Подольски, 90+1 (0:2).

Группа С "Ливерпуль" (Англия) - "Галатасарай" (Турция) - 3:2 (2:0)

Голы: Крауч, 9 (1:0). Луис Гарсия, 14 (2:0). Крауч, 52 (3:0). Умит, 59 (3:1). Умит, 65 (3:2).

"Бордо" (Франция) - ПСВ (Голландия) - 0:1 (0:0)

Гол: Вайринен, 65 (0:1)

Группа D "Шахтер" (Украина) - "Олимпиакос" (Греция) - 2:2 (1:1)

Голы: Константину, 24 (0:1). Матузалем, 34 (1:1). Кастильо, 68 (1:2). Марика, 70 (2:2).

"Валенсия" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:1 (2:1)

Голы: Ангуло, 13 (1:0). Тотти, 18 - с пенальти. (1:1). Вилья, 29 (2:1).

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