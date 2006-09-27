Завершился первый тайм матча Шахтер - Олимпиакос

Завершился первый тайм в матче 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе D, в котором встречаются донецкий "Шахтер" и "Олимпиакос" (Пирей, Греция). Ничья 1:1.

Составы команд: Шахтер: Шуст, Хюбшман, Тимощук, Фернандиньо, Матузалем, Левандовски, Брандао, Рац, Марика, Срна, Элано. Олимпиакос: Никополидис, Столтидис, Кастильо, Марич, П.Джорджевич, Костулас, Георгатос, Константину, Пантос, Анатолакис, Жулио Сезар.

Первые 20 минут господствовал Шахтер. Срна и Матузалем раз за разом выводили в прорыв или на удар Марику. Греческая оборона заметно трещала, но справлялась, в контратаки Олимпиакос шел широко, обострял ускорениями. Два «тревожных звонка» прозвучали на 18-й минуте, когда Рацу пришлось хладнокровнейше выносить мяч с линии ворот после ошибки вратаря, но уже следующая атака греков снова дошла до ударной позиции.

Так и возник, при большом преимуществе Шахтера, гол в его же ворота. Кастильо рванулся по левому краю, ушел от подката, прострелил на линию вратарской, куда на скорости в борьбе входил Константину. 23-я минута, 1:0.

Игра обостилась. Левандовски с 18 метров прямо перед воротами бьет в верхнюю штангу, дальний удар Тимощука забирает вратарь, Брандао замыкает прострел от Марики.

Счет сравнялся на 33-й минуте. Штрафной метров с 35 бил Матузалем, на дальнюю штангу, по высокой дуге, мяч ударился в поле перед самыми воротами и влетел в сетку. 1:1. Даже на повторах не видно, коснулся ли мяча Хюбшман, но вратаря он отвлек – это точно.

Шахтер наращивал преимущество, минимум два момента у ворот греков были близки к «стопроцентным», но… пока без завершения.

Статистика первой половины (Шахтер - Олимпиакос): удары по воротам – 7:5, удары в створ – 5:2, блокированные удары – 0:1, фолы – 7:6, оффсайды – 2:0, угловые – 3:0, владение мячом – 59:41.

Одновременно с матчем Шахтер – Олимпиакос проходят игры: Вердер - Барселона (0:0), Левски - Челси (0:1), Интер - Бавария (0:0), Ливерпуль - Галатасарай (2:0), Бордо - ПСВ (0:0), Валенсия - Рома (2:1).

Матч Спартак - Спортинг (группа B) в Москве завершился вничью - 1:1.