Результаты 20-го тура английской Премьер-лиги
20:20, 28 декабря 2008Спорт
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Ливерпуль "вынес" Ньюкасл
Англия. Премьер-лига 20-й турНьюкасл - Ливерпуль 1:5 (Эдгар 45 - Джеррард 31, 66, Хююпя 36, Бабель 50, Алонсо 76 пен.)
Фулхэм - Челси 2:2 (Демпси 10, 89 - Лэмпард 50, 72)
Арсенал - Портсмут 1:0 (Галлас 81)
Блэкберн - Манчестер Сити 2:2 (Маккарти 45+1, Робертс 84 - Старридж 87, Робиньо 90+3)
Эвертон - Сандерленд 3:0 (Артета 9, 27, Гослинг 82)
Вест Хэм - Сток Сити 2:1 (Коул 51, Тристан 88 - Файе 4)
Вест Бромвич - Тоттенхэм 2:0 (Беднар 83, Битти 90)
Болтон - Уиган 0:1 (Заки 44 пен.)
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