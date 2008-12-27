Украинские биатлонисты лидируют в "Рождественской гонке"

Украинские биатлонисты Оксана ХВОСТЕНКО и Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ лидируют после масс-старта в "Рождественской гонке", которая проходит на арене "Ауф Шальке" в Гельзенкирхене (Германия).

Девять кругов гонки украинцы преодолели за 32 минуты 54,5 секунды, всего на 0,5 секунды опередив интернациональный дуэт - австрийца Кристофа ЗУМАНА и немку Мартину БЕК.

Действующие победители "Рождественской гонки" россияне Екатерина ЮРЬЕВА и Дмитрий ЯРОШЕНКО занимают третье место, отставая от победителей на 22,5 секунды.

Во второй части соревнований биатлонистов ждут 9 кругов гонки-преследования.