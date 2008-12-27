Украинские биатлонисты лидируют в "Рождественской гонке"
22:39, 27 декабря 2008Спорт
1907
Впереди гонка-преследование
Украинские биатлонисты Оксана ХВОСТЕНКО и Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ лидируют после масс-старта в "Рождественской гонке", которая проходит на арене "Ауф Шальке" в Гельзенкирхене (Германия).
Девять кругов гонки украинцы преодолели за 32 минуты 54,5 секунды, всего на 0,5 секунды опередив интернациональный дуэт - австрийца Кристофа ЗУМАНА и немку Мартину БЕК.
Действующие победители "Рождественской гонки" россияне Екатерина ЮРЬЕВА и Дмитрий ЯРОШЕНКО занимают третье место, отставая от победителей на 22,5 секунды.
Во второй части соревнований биатлонистов ждут 9 кругов гонки-преследования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter