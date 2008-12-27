МВД России создает спецназ для работы на стадионах

Глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил о создании специальных подразделений при органах внутренних дел в городах-миллионниках, которые бы занимались вопросами обеспечения безопасности во время спортивных мероприятий на стадионах, а также вели работу среди болельщиков и населения.

"Эта работа должна быть кропотливой и проводиться на постоянной основе с участием и в тесном взаимодействии с представителями СМИ", - сказал министр на расширенном совещании органов внутренних дел, а также представителями Минспорта и спортивной общественности, которое прошло в режиме видеоконференции в Москве в здании МВД России.

По его словам, работу сотрудников на создаваемых подразделениях можно сравнить с работой участкового, однако они "будут работать с болельщиками, зная специфику фан-клубов и проведение спортивных мероприятий".

По его мнению, органам милиции еще очень серьезно предстоит работать для того, чтобы выйти на уровень работы с болельщиками, который существует у коллег из европейских стран.

Глава МВД напомнил, что у России впереди проведение студенческой универсиады и Олимпийских игр в 2014 году.

"Мы должны сделать все, чтобы Олимпийский комитет был уверен в том, что у нас будут не только построены все объекты спортивной инфраструктуры, но и что во время этих спортивных мероприятий будет обеспечена безопасность их проведения, а также в том, что болельщики, которые приедут на эти игры, будут чувствовать себя в безопасности", - сказал Нургалиев.

РИА “Новости”