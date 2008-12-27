Президент отметил государственными наградами хоккеистов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом отметил государственными наградами Украины активистов, специалистов и спортсменов украинского хоккея с шайбой.

Документ обнародован на официальном сайке главы государства.

В частности, “за весомый личный вклад в развитие отечественного хоккея с шайбой, подготовку спортсменов международного класса, подъем спортивного престижа Украины в мире и по случаю 100-летия украинского хоккея с шайбой” Президент наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени Анатолия БОГДАНОВА - главного тренера хоккейного клуба «Сокол Киев» в 1976-1991 гг., главного тренера национальной сборной команды Украины по хоккею с шайбой в 1998-2003 гг. и Анатолия БРЕЗВИНА - президента Федерации хоккея Украины.

Также В.ЮЩЕНКО наградил орденом «За заслуги» II степени вице-президента Федерации хоккея Украины Евгения ИМАСА.

Кроме того, Президент наградил шестерых хоккеистов орденом «За заслуги» III степени, а ряду других спортсменов и тренеров присвоил звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины».