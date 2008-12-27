Результаты 19-го тура английской Премьер-лиги

МЮ возвращается в тройку

Завершились матчи 19-го тура английской Премьер-лиги Сток Сити - МЮ 0:1 (Тевес 83) Челси - Вест Бромвич 2:0 (Дрогба 3, Лемпард 45+2) Тоттенхэм - Фулхэм 0:0 Портсмут - Вест Хэм 1:4 (Бельхадж 8 - Коллисон 20, Коул 67, Беллами 70, 83) Ливерпуль - Болтон 3:0 (Риера 26, Кин 53, 58) Манчестер Сити - Халл Сити 5:1 (Кайседо 15, 27, Робиньо 28, 36, Айрленд 82 - Фэган 80) Миддлсбро - Эвертон 0:1 (Кахилл 51) Сандерленд - Блэкберн 0:0 Уиган - Ньюкасл 2:1 (Райан Тейлор 29, Заки 73 пен. - Гатри 88 пен.) Астон Вилла - Арсенал 2:2 (Барри 64, Найт 90+1 - Денилсон 40, Диаюи 49) Положение в таблице 1 Ливерпуль 42 очка 2 Челси 41 3 МЮ 35 (две игры в запасе) 4 Астон Вилла 35 5 Арсенал 32 6 Эвертон 29 7 Халл Сити 27 8 Фулхэм 25 (игра в запасе) 9 Уиган 25 (игра в запасе) 10 Болтон 23 11 Портсмут 23 12 Ньюкасл 22 13 Сандерленд 22 14 Вест Хэм 22 15 Манчестер Сити 21 16 Тоттенхэм 20 17 Миддлсбро 20 18 Сток Сити 20 19 Блэкберн 17 20 Вест Бромвич 15

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