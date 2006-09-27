Вратарь киевского “Динамо” в больнице

Голкипер киевского “Динамо” Александр РЫБКА по возвращении команды из Мадрида в Киев был госпитализирован в одну из больниц с диагнозом “сотрясение мозга”.

Как сообщает сайт Champion, его участие в матче третьего тура Лиги чемпионов против французского “Лиона” находится под большим сомнением.

Вчера “Динамо” в матче второго тура чемпионской лиги потерпело поражение от мадридского “Реала” со счетом 1:5. Последний мяч киевляне пропустили с пенальти после фола и удаления с поля основного вратаря “Динамо” Александра ШОВКОВСКОГО. Место в воротах “Динамо” занял А.РЫБКА и уже через несколько минут получил, как оказалось, серьезную травму. Пытаясь дотянуться до мяча, защитник мадридцев Серхио РАМОС сильно ударил А.РЫБКУ локтем в лицо, голкиперу долго оказывали помощь и он смог доиграть матч до завершения.

Сейчас, учитывая дисквалификацию А.ШОВКОВСКОГО и травму А.РЫБКИ, главный тренер “Динамо” Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО будет иметь серьезные проблемы с “первым номером” перед игрой с французским “Лионом”, отмечает сайт.