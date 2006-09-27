Лига Чемпионов: результаты всех матчей вторника

Вечером во вторник состоялись восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

В группе Е мадридский "Реал" разгромил на своем поле киевское "Динамо" со счетом 5:1.

В другом матче группы французский "Лион" одержал крупную победу на выезде в Бухаресте над местной "Стяуа" 3:0. Мячи забили Фред (43-я минута), Тиаго (55-я минута) и Бензема (89-я минута). Лидерство в группе после двух туров с шестью очками удерживает "Лион", у "Реала" и "Стяуа" по три очка, у "Динамо" - ноль.

В группе F оба матча закончились со счетом 1:0. Шотландский "Селтик" дома обыграл датский "Копенгаген"(гол на 36-й минуте с пенальти забил Миллер), а "Манчестер Юнайтед" одержал победу на выезде над португальской "Бенфикой" (на 59-й минуте отличился Саа). "МЮ" лидирует в группе с шестью очками, у "Селтика" - три очка, у "Бенфики" и "Копенгагена" - по одному.

В группе G московский ЦСКА обыграл дома "Гамбург" 1:0. Гол на 59-й минуте матча забил бразилец Дуду. А в Лондоне местный "Арсенал" одержал верх над "Порту". Голы забили Тьери Анри (38-я минута) и Александр Глеб (48-я минута). Таким образом, лондонцы сохранили первое место в группе (шесть очков). На втором месте с четырьмя очками идет ЦСКА. У "Порту" одно очко, а у "Гамбурга" - ноль очков.

В матчах группы H были зафиксированы ничьи. Французский "Лилль" и итальянский "Милан" так и не смогли открыть счет, а АЕК и "Андерлехт" на матче в Афинах обменялись голами. У греков на 28-й минуте отличился Джулио Сезар, а у бельгийцев - на 25-й минуте Фрутос. После двух игр в этой группе с четырьмя очками лидирует "Милан". На счету "Андерлехта" и "Лилля" по два очка, у греческого клуба - одно очко.

Лента.ру