Окончательный счет в матче ”Реал” - ”Динамо”

Завершился матч 2-го тура группового раунда Лиги Чемпионов по футболу в группе Е, в котором встречались киевское "Динамо" и "Реал" (Мадрид, Испания). Киевляне проиграли 5:1.

Составы команд: Динамо: Шовковский, Саблич, Корреа (74, Михалик), Белькевич (70, Рыбка), Диого Ринкон (88, Алиев), Шацких, Гусев, Милевский, Несмачный, Гавранчич, Юссуф. Реал: Касильяс, Роберто Карлос, Рамос, Каннаваро, Диарра, Рауль (84, Робиньо), Эмерсон, Гути, ван Нистелрой (72, Нистелрой), Рейес (46, Бекхэм), Мехия.

(Первый тайм матча ”Реал” - ”Динамо”)

Второй тайм начался несколько приятнее.

47-я минута, 3:1. Пусть даже для этого пришлось бить дважды в одну точку. Удар Шацких вратарь испанцев сумел отбить, но перед собой. На добивание уже шли три игрока, пробил Милевский.

Атаки мадридцев стали опаснее, на замену вышел Бекхэм и сразу включился в игру.

На 58-й минуте Корреа и Милевский вышли вдвоем на защитника, но Корреа передержал мяч.

А через две минуты грубая ошибка защитников “Динамо”, Рауль перехватил их усталую перепасовку, быстро, технично обвел Шовковского, закатил мяч без помех. 4:1.

На 69-й минуте – 5:1. Нистелрой на грани оффсайда прошел по центру за линию защиты. Но СаШо твердо решил, что теперь даже выход один-на-один он не пропустит, и прервал атаку Нистелроя, схватив его за ступню. Красная карточка... В воротах его сменил Александр Рыбка (с поля ушел Белькевич), который не смог взять пенальти, но через пару минуту достал трудный мяч в нижней девятке.

На 75-й и 76-й минутах киевляне упустили реальные шансы забить. Сначала Ринкон и Шацких не решились на удар, а потом Ринкон пробил мимо. В эти минуты, пожалуй, и был ясен секрет проигрыша: при формальной правильности всех действий на поле, не хватает азарта, твердости, воли, уверенности в решающие моменты. Нет психологии победителя. А так – средняя европейская команда: у соперника послабее выиграет, сопернику посильнее – проиграет. Никаких чудес...

На 90-й минуте “Динамо” могло остаться без вратаря во второй раз. Серхио Рамос пошел на Рыбку в прыжке локтем вперед в лицо. Вратаря врачи вернули на поле через пару минут, Рамос получил желтую карточку.

Конец игры прошел в обменах атаками при перевесе “Реала”, увеличивать который мадридцам было просто незачем.

Статистика матча (Реал-Динамо): удары в створ – 15:4, удары мимо – 8:6, фолы – 18:17, оффсайды – 1:1, угловые – 10:1, владение мячом 54:46.

Завтра играют: Левски против Челси, Вердер против Барселоны, Спартак (Москва) против Спортинга, Интер против Баварии, Ливерпуль против Галатасарая, Бордо против ПСВ, Шахтер против Олимпиакоса, Валенсия против Ромы.