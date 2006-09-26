Украинский спортсмен стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Украинец Владимир ШАЦКИХ стал чемпионом мира по греко-римской борьбе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Сегодня В.ШАЦКИХ с блестящей победой на Чемпионате мира, который проходит в Китае (г. Гуанджоу), поздравил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

На Чемпионате мира украинский спортсмен стал победителем в категории 74 килограмма.

В финальном поединке он одержал победу над представителем Финляндии Марко Или-Ханнуксела (6:1).

Как отметили в пресс-службе, это вторая золотая медаль по греко-римской борьбе за всю историю независимости Украины. Первую завоевал во время Олимпийских игр в Атланте Вячеслав ОЛЕЙНИК.