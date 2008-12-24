В каждом райцентре Украины будет спорткомплекс с бассейном

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины намерено в каждом райцентре Украины построить спорткомплекс с бассейном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Херсоне сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий ПАВЛЕНКО.

«Мы разрабатываем Генплан строительства спортивных сооружений, в котором будут учтены все эти комплексы. Их строительство за государственные средства – наша задача на ближайшие 3–5 лет. Также до 2015 г. наше министерство планирует построить один многопрофильный центр подготовки олимпийской сборной», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, программа строительства спорткомплексов сможет обеспечить тренировочными базами более 700 тыс. воспитанников детско-юношеских спортивных школ.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря при участии Ю.ПАВЛЕНКО в Херсоне был открыт Ледовый комплекс «Фаворит-арена», построенный в рамках государственной программы «Хоккей Украины».