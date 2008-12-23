«Челси» упустил шанс стать лидером
09:44, 23 декабря 2008Спорт
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На ход матча повлияло удаление Джона Терри
|Фото АР
В понедельник "аристократы" в рамках 18-го тура премьер-лиги сыграли вничью с "Эвертоном" в гостях - 0:0.
На ход матча во многом повлияло удаление на 35-й минуте защитника Джона Терри, который очень грубо сыграл против Леона Османа. Так что большую часть матча игроки "Челси" оборонялись, и у мерсисайдцев были прекрасные шансы забить гол. На 84-й минуте Стивен Пинар поразил-таки ворота Петра Чеха, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.
После этой игры у команды Луиса Фелипе Сколари стало 38 очков, и она лишь на очко отстает от лидера английского первенства "Ливерпуля", который в этом туре также сыграл вничью (с "Арсеналом" в гостях 1:1).
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