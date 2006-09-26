Матч «Реал» - «Динамо» букмекеры считают наиболее прогнозируемым

В сегодняшнем матче «Динамо» против «Реала» безусловным фаворитом букмекеры считают испанский клуб. Об этом говорят коэффициенты крупнейших европейских контор.

Так, на победу «Реала» William Hill и Bwin установили коэффициент 1,25, а на победу «Динамо» - 10. Немного отличаются лишь ставки на ничью: у William Hill - 4,5, Bwin верит в подобный исход противостояния немного больше, поставив коэффициент 5.

Отметим, что из всех вторничных матчей Лиги чемпионов букмекеры считают «Реал» - «Динамо» наиболее прогнозируемым. В остальных играх предполагается наличие серьезной интриги. Исключение - лишь домашний поединок «Арсенала» против «Порту». На победу англичан коэффициент — 1,45, выигрыш португальцев - 7.

Неутешительные для украинцев прогнозы букмекеров большей частью основываются на текущих результатах «Динамо» и «Реала». С приходом Фабио Капелло мадридцы наладили командную игру, которая приносит успех. В чемпионате Испании «королевский клуб» вместе с «Барселоной» и «Валенсией» составил триумвират лидеров. Конечно, в Лиге чемпионов «Реал» стартовал неудачно, однако для этого есть объективные причины. Подопечные Капелло играли на выезде, пожалуй, против самой перспективной команды нынешнего европейского сезона - «Лиона». В этом году добывать очки в Лионе будет тяжело даже самым сильным коллективам. Недаром большинство европейских и украинских специалистов считают именно французский клуб, а не «Реал», главным претендентом на первое место в группе.

В свою очередь, «Динамо» после выигранной дуэли против «Фенербахче» попало в своеобразную психологическую яму. Об этом свидетельствуют последние результаты: ничья 1:1 с донецким «Металлургом» и «Ворсклой», неубедительная победа над «Ильичевцем» 1:0, памятный проигрыш 1:4 бухарестскому «Стяуа». Интересно, что даже на ведущих украинских спортивных сайтах от 40 до 50% болельщиков предрекают уверенную победу «Реала».

В Мадрид в составе «Динамо» вылетели 20 футболистов: Вратари: Александр Шовковский, Александр Рыбка; Защитники: Родриго, Родольфо, Горан Саблич, Горан Гавранчич, Марьян Маркович, Андрей Несмачный, Виталий Мандзюк; Полузащитники: Карлос Корреа, Валентин Белькевич, Олег Гусев, Диого Ринкон, Айила Юссуф, Флорин Чернат, Александр Алиев, Тарас Михалик; Нападающие: Максим Шацких, Артем Милевский, Марис Верпаковкис.

Обком со ссылкой на "Дело"