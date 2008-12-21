Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги
20:05, 21 декабря 2008Спорт
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Арсенал и Ливерпуль разошлись мирно
Завершились сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги.
Вест Бромвич - Манчестер Сити 2:1 (Мур 69, Беднар 90+3 - Карсон 84 автогол)
Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 (Н`Зогбия 12, Дафф 90 - Модрич 28)
Арсенал - Ливерпуль 1:1 (ван Перси 25 - Кин 42)
Вчера состоялись матчи
Блекберн - Сток Сити 3:0 (Маккарти 9 пен., 27, Робертс 18)
Болтон - Портсмут 2:1 (Тейлор 1, Гарднер 3 - Крауч 20)
Фулхэм - Миддлсбро 3:0 (Буллард 41, Мерфи 52 пен., Дэмпси 59)
Халл Сити - Сандерленд 1:4 (Бармби 19 - Мальбранк 10, Ричардсон 78, Джонс 85)
Вест Хэм - Астон Вилла 0:1 (Нил 78 автогол)
Тур завершится завтрашним матчем Эвертон - Челси и назначенной на 14 января игрой МЮ - Уиган.
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