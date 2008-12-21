Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги

20:05, 21 декабря 2008
Спорт
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Арсенал и Ливерпуль разошлись мирно

Завершились сегодняшние матчи 18-го тура английской Премьер-лиги.

Вест Бромвич - Манчестер Сити 2:1 (Мур 69, Беднар 90+3 - Карсон 84 автогол)

Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 (Н`Зогбия 12, Дафф 90 - Модрич 28)

Арсенал - Ливерпуль 1:1 (ван Перси 25 - Кин 42)

Вчера состоялись матчи

Блекберн - Сток Сити 3:0 (Маккарти 9 пен., 27, Робертс 18)

Болтон - Портсмут 2:1 (Тейлор 1, Гарднер 3 - Крауч 20)

Фулхэм - Миддлсбро 3:0 (Буллард 41, Мерфи 52 пен., Дэмпси 59) 

Халл Сити - Сандерленд 1:4 (Бармби 19 - Мальбранк 10, Ричардсон 78, Джонс 85)

Вест Хэм - Астон Вилла 0:1 (Нил 78 автогол)

Тур завершится завтрашним матчем Эвертон - Челси и назначенной на 14 января игрой МЮ - Уиган.

 

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