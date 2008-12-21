"Манчестер Юнайтед" выиграл чемпионат мира по футболу

Английский "Манчестер Юнайтед" выиграл клубный чемпионат мира, одержав победу в финале над обладателем Кубка Либертадорес, эквадорским клубом ЛДУ.

Матч закончился со счетом 1:0. Единственный мяч на 73-й минуте забил нападающий Уэйн Руни.

Почти весь второй тайм МЮ играл вдесятером: на 49-й минуте был удален защитник Неманья Видич.

В матче за третье место японский клуб "Гамба Осака" - победитель азиатской Лиги чемпионов - переиграл мексиканскую "Пачуку" с тем же счетом 1:0.