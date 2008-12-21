Супруги из Тернополя - чемпионы мира по пауэрлифтингу

Тернопольчанин Игорь ПОБЕР, вице-президент украинской Федерации по пауэрлифтингу и бодибилдингу, стал чемпионом мира по жиму штанги лежа среди любителей.

Как сообщил спортсмен корреспонденту УНИАН, в нынешних соревнованиях, которые на днях проходили в предместье Лас-Вегаса Логлине, приняли участие почти 300 спортсменов.

Украину представляли И.ПОБЕР, который выступал в весовой категории до 125 кг, и его жена Дарья ПОБЕР, победившая в весовой категории до 56 кг среди женщин.

“Нам было очень приятно, что украинский флаг дважды поднимали выше всех. И ради такой атмосферы и таких ощущений однозначно стоило поехать на этот чемпионат несмотря на существенные расходы”, - отметил И.ПОБЕР. Он на соревнованиях поднял штангу весом 220 кг и, кроме золотой медали, завоевал специальный кубок как лучший “жимовик” турнира.

В этом году И.ПОБЕР уже побеждал на соревнованиях по пауэрлифтингу и бодибилдингу в Словакии.