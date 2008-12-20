Юрий Семин считает "Валенсию" одной из лучших команд

Главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин считает испанскую "Валенсию", с которой украинцам предстоит встретиться в 1/16 финала Кубка УЕФА, одной из сильнейших команд Европы, сообщает официальный сайт клуба.

За ходом жеребьевки 1/16 финала Кубка УЕФА главный тренер «Динамо» Юрий Семин наблюдал у себя дома, в Москве. С мнением Игоря Суркиса, назвавшего «Валенсию» самым сложным соперником из всех возможных, тренер полностью согласен:

- Нам выпал очень серьезный жребий, - делится впечатлениями Юрий Павлович. - «Валенсия» входит в число топ-команд не только в Испании, но и в Европе, что своей игрой в нынешнем сезоне успешно подтверждает. Второе место в чемпионате, вслед за «Барселоной», служит дополнительным подтверждением сказанному. Нам предстоит провести хорошую подготовительную работу в январе и феврале, чтобы достойно с ними сыграть. Несмотря на сжатые сроки, постараемся подойти к матчам в полной готовности.

Сборы, предшествующие каждому из поединков с «Валенсией», мы запланировали провести в Испании. Никаких изменений в программу контрольных матчей вносить не собираемся. Преимущественно нашими соперниками выступят клубы из России. В испанской лиге в этот период плотный календарь, поэтому сыграть с ними не удастся.

В «Валенсии» сейчас собрано целое созвездие прекрасных исполнителей, многие из которых играют в сборной Испании. Их имена всем известны, лишний раз называть нет потребности. Еще могу отметить, что «Валенсия», прежде всего, сильна командной игрой.

Первая встреча "Динамо" и "Валенсии" состоится 18 (19) февраля 2009 г., ответная - 26 февраля.