Украинская биатлонистка стала третьей в спринте на этапе Кубка мира

Украинская биатлонистка Вита СЕМЕРЕНКО стала третьей в спринте на этапе Кубку мира в австрийском Хохфильцене.

Как передает корреспондент УНИАН, она не допустила сегодня ни одного промаха и уступила лишь двум россиянкам: Светлане СЛИПЦОВОЙ (1 промах) на 16,6 секунд и Екатерине ЮРЬЕВОЙ (без промахов) на 13,9 секунды.

Сегодняшняя «бронза» стала лучшим достижением 22-летней украинки за всю историю ее выступлений на этапах Кубку мира.

Другие украинские биатлонистки продемонстрировали такие результаты: Валя СЕМЕРЕНКО стала 20-й с тремя промахами и отставанием от первого места на 1 мин 37,1 сек, Оксана ХВОСТЕНКО – 24-й с одним промахом и отставанием в 1 мин 45,9 сек, Елена ПОДГРУШИНА – 29-й с одним промахом и отставанием в 2 мин 3,5 сек, Лилия ВАЙГИНА-ЕФРЕМОВА – 36-й с тремя промахами и отставанием 2 мин 12,4 сек, Инна СУПРУН – 82-й с 5-ма промахами и отставанием 4 мин 15,6 сек.

После сегодняшнего успеха Вита СЕМЕРЕНКО стала лучшей украинкой и в общем зачете она занимает 13 место, имея 171 балл. Лидером общего зачета стала россиянка С.СЛЕПЦОВА – 327 баллов.