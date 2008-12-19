Результаты жеребьевки 1/16 и 1/8 Кубка УЕФА

14:45, 19 декабря 2008
Спорт
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Первые матчи - 18/19 февраля 2009 года

В Ньоне состоялась жеребьевка Кубка УЕФА

Результаты жеребьевки 1/16 финала:

1 ПСЖ – Вольфсбург

2 Копенгаген – Манчестер Сити

3 Неймеген - Гамбург

4 Сампдория – Металлист

5 Брага – Стандард

6 Астон Вилла – ЦСКА

7 Лех – Удинезе

8 Олимпиакос – Сент-Этьен

9 Фиорентина – Аякс

10 Ольборг – Депортиво

11 Вердер – Милан

12 Бордо – Галатасарай

13 Динамо Киев - Валенсия

14 Зенит – Штутгарт

15 Олимпик – Твента

16 Шахтер – Тоттенхем

Результаты жеребьевки 1/8 финала

Победитель матча 11 - Победитель матча 8

Победитель матча 6 - Победитель матча 16

Победитель матча 7 - Победитель матча 14

Победитель матча 1 - Победитель матча 5

Победитель матча 13 - Победитель матча 4

Победитель матча 2 - Победитель матча 10

Победитель матча 15 - Победитель матча 9

Победитель матча 3 - Победитель матча 12

Первые матчи 1/16 Кубка УЕФА состоятся 18/19 февраля 2009 года, ответные -26 февраля.

Матчи 1/8 финала пройдут соответственно12 марта и 18/19 марта 2009 года

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