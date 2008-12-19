Динамо, Шахтер и Металлист узнали соперников в Кубке УЕФА

14:21, 19 декабря 2008
Спорт
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Результаты жеребьевки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Кубка УЕФА.

Результаты:

Динамо Киев - Валенсия

Шахтер - Тоттенхем

Сампдория – Металлист

ПСЖ – Вольфсбург

Копенгаген – Манчестер Сити

Неймеген - Гамбург

Брага – Стандард

Астон Вилла – ЦСКА

Лех – Удинезе

Олимпиакос – Сент-Этьен

Фиорентина – Аякс

Ольборг – Депортиво

Вердер – Милан

Бордо – Галатасарай

Зенит – Штутгарт

Олимпик – Твента

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