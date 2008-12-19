Динамо, Шахтер и Металлист узнали соперников в Кубке УЕФА
14:21, 19 декабря 2008Спорт
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Результаты жеребьевки
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Кубка УЕФА.
Результаты:
Динамо Киев - Валенсия
Шахтер - Тоттенхем
Сампдория – МеталлистПСЖ – Вольфсбург
Копенгаген – Манчестер Сити
Неймеген - Гамбург
Брага – Стандард
Астон Вилла – ЦСКА
Лех – Удинезе
Олимпиакос – Сент-Этьен
Фиорентина – Аякс
Ольборг – Депортиво
Вердер – Милан
Бордо – Галатасарай
Зенит – Штутгарт
Олимпик – Твента
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