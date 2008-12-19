Динамо, Шахтер и Металлист узнали соперников в Кубке УЕФА

Результаты жеребьевки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 Кубка УЕФА. Результаты: Динамо Киев - Валенсия Шахтер - Тоттенхем Сампдория – Металлист ПСЖ – Вольфсбург Копенгаген – Манчестер Сити Неймеген - Гамбург Брага – Стандард Астон Вилла – ЦСКА Лех – Удинезе Олимпиакос – Сент-Этьен Фиорентина – Аякс Ольборг – Депортиво Вердер – Милан Бордо – Галатасарай Зенит – Штутгарт Олимпик – Твента

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