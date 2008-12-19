Потенциальные соперники украинских клубов в Кубке УЕФА

После вчерашних матчей заключительного тура Кубка УЕФА распределились все места перед жеребьевкой плей-офф.

Сегодня в 14.00 по киевскому времени начнется перетасовка команд. Кроме того, после окончания этой процедуры, пройдет также жеребьевка следующего раунда.

Итак, победитель своей группы Металлист может сыграть против таких соперников: ПСЖ, Сампдория, Неймеген, Брага, Астон Вилла, Копенгаген, Лех. Вылетевшие из Лиги чемпионов Динамо и Шахтер имеют следующие варианты: Твенте, Галатасарай, Штутгарт, Тоттенхэм, Милан, Аякс, Валенсия, Депортиво.

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