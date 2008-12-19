Результаты матчей Кубка УЕФА

Завершились матчи завершающего тура группового этапа Кубка УЕФА в группах A-D

Группа A

ПСЖ - Твенте 4:0 (Люиндула 11, 85 Сессеньон 23, Кезман 84)

Расинг - Манчестер Сити 3:1 (Перейра 18, Серрано 30, Эсприн 55 - Кайседо 90)

В итоге у Манчестер Сити 7 очков, Твенте - 6, Расинга и ПСЖ - по 5 (в 1/16 выходит ПСЖ), у Шальке - 4

Группа B Олимпиакос - Герта 4:0 (Дуду 54, Галлетти 68 пен., Торосидис 86, Диого 89)

Бенфика - Металлист 0:1 (Рыкун 81)

В итоге у Металлиста 10 очков, Галатасарая - 9, Олимпиакоса 6, Герты - 2, Бенфики - 1 очко.

Группа C

Сампдория - Севилья 1:0 (Боттинелли 74)

Штутгарт - Стандард 3:0 (Хедира 5, Хильберт 49, Марика 71)

В итоге у Стандарда 9 очков, Сампдории и Штутгарта - по 7, Севильи - 6, Партизана 0.

Группа D Неймеген - Удинезе 2:0 (Джон 74, Бёкеринг 78)

Тоттенхэм - Спартак 2:2 (Модрич 68, Хаддлстон 74 - Дзюба 23, 33)

В итоге у Удинезе 9, у Тоттенхэма - 7, Неймегена 6, Спартака 4, Динамо - 3.

Напомним, что вчера состоялись матчи Группа Е

Портсмут - Херенвен 3:0 (Крауч 40, 42, Хрейдарссон 90)

Милан - Вольфсбург 2:2 (Амброзини 4, Пато 56 - Заккардо 55, Саглык 81)

В итоге у Вольфсбурга 10 очков, у Милана - 8, Браги - 6, Портсмута - 4, Херенвена 0

Группа F Гамбург - Астон Вилла 3:1 (Петрич 18, Олич 30, 57 - Дельфунесо 82)

Аякс - Славия 2:2 (Вертонген 4, Суареш 90 пен. - Черны 12, Крайчик 30)

В итоге у Гамбурга 9 очков, у Аякса - 7, Астон Виллы - 6, Жилины - 4, Славии - 2

Группа G

Брюгге - Копенгаген 0:1 (Сантин 58)

Сент-Этьенн - Валенсия 2:2 (Илан 29, 43 - Морьентес 32, Зигич 68)

В итоге у Сент-Этьенна 8 очков, у Валенсии - 6, Копенгагена - 5, Брюгге - 3, Русенборга - 2

Группа H Депортиво - Нанси 1:0 (Диас 74)

Фейеноорд - Лех 0:1 (Дурджевич 27)

В итоге у ЦСКА 12 очков, Депортиво - 7, Леха - 5, Нанси - 4, Фейеноорда 0