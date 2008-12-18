Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА
22:30, 18 декабря 2008Спорт
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В группе В счет не открыт
Завершился первый тайм в матчах завершающего тура группового этапа Кубка УЕФА в группах A-D
Группа A
ПСЖ - Твенте 2:0 (Люиндула 11, Сессеньон 23)
Расинг - Манчестер Сити 2:0 (Перейра 18, Серрано 30)
Группа B Олимпиакос - Герта 0:0
Бенфика - Металлист 0:0
Группа C
Сампдория - Севилья 0:0
Штутгарт - Стандард 1:0 (Хедира 5)
Группа D Неймеген - Удинезе 0:0
Тоттенхэм - Спартак 0:2 (Дзюба 23, 33)
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