Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА

В группе В счет не открыт

Завершился первый тайм в матчах завершающего тура группового этапа Кубка УЕФА в группах A-D Группа A ПСЖ - Твенте 2:0 (Люиндула 11, Сессеньон 23) Расинг - Манчестер Сити 2:0 (Перейра 18, Серрано 30) Группа B Олимпиакос - Герта 0:0 Бенфика - Металлист 0:0 Группа C Сампдория - Севилья 0:0 Штутгарт - Стандард 1:0 (Хедира 5) Группа D Неймеген - Удинезе 0:0 Тоттенхэм - Спартак 0:2 (Дзюба 23, 33)

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