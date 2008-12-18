Завершился первый тайм в матчах Кубка УЕФА

22:30, 18 декабря 2008
Спорт
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В группе В счет не открыт

Завершился первый тайм в матчах завершающего тура группового этапа Кубка УЕФА в группах A-D

Группа A

ПСЖ - Твенте 2:0 (Люиндула 11, Сессеньон 23)

Расинг - Манчестер Сити 2:0 (Перейра 18, Серрано 30)

Группа B

Олимпиакос - Герта 0:0

Бенфика - Металлист 0:0

Группа C

Сампдория - Севилья 0:0

Штутгарт - Стандард 1:0 (Хедира 5)

Группа D

Неймеген - Удинезе 0:0

Тоттенхэм - Спартак 0:2 (Дзюба 23, 33)

 

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