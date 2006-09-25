В Бразилии на стадионе судью пронзили копьем (фото)

Ранение копьем получила в воскресенье в Бразилии судья, обслуживавшая национальный чемпионат по легкой атлетике, проводившийся в Сан-Паулу. Инцидент произошел во время разминки, сообщает ИТАР-ТАСС.

Копье, пущенное одним из спортсменов, попало в ногу судье Лие Маре Лоуренсо. Женщина была срочно доставлена в больницу и прооперирована. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

По словам главы судейской бригады Рисиери Дезем, до этого подобные инциденты в Бразилии никогда не происходили. "Арбитр была невнимательна. Во время разминки перед началом соревнований она пошла подобрать копье и опустила голову", - сказал Дезем.

Судьям же предписано передвигаться по полю с поднятой головой и следить за дорожкой для разбега, откуда выполняется метание снаряда.

Напомним, что аналогичный случай произошел неделю назад в Норвегии. На соревнованиях по легкой атлетике среди юношей в городе Левангер брошенное атлетом копье попало прямо в голову одному из функционеров, обслуживавших состязания.

Медики наложили пострадавшему 30 швов. Судя по всему, удар копья оказался скользящим, еще бы немного и рана стала бы смертельной.

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