WBC проведет тендер на бой Кличко - Гомес

Всемирный боксерский совет (WBC) вынес решение провести конкурс заявок на организацию обязательной защиты Виталием Кличко чемпионского титула против кубинца Хуана Карлоса Гомеса.

Как сообщает официальный сайт братьев Кличко, тендер запланирован на 9 января в штаб-квартире WBC. Команды боксеров должны будут успеть сами договориться о том, кто занимается организацией боя, до 19 декабря текущего года. Если до этого времени договоренность не будет достигнута, WBC проведет тендер, в ходе которого ко всему прочему станут известны также дата и место боя.

Кличко-старшему принадлежит чемпионский пояс по версии WBC, а Гомес - претендент номер один в рейтинге этой организации, и именно против него украинский тяжеловес должен провести обязательную защиту титула. Сам Кличко недавно дал понять, что поединок с кубинцем не представляет для него интереса, и только необходимость обязательной защиты заставит его встретиться с Гомесом.

Кроме того, Виталий Кличко заявил о намерении сразиться с британцем Дэвидом Хэем, который со своей стороны сказал, что достиг с украинцем устной договоренности о проведении поединка в июне следующего года.

РИА “Новости”