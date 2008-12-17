У Федерации футбола Польши будет свой прокурор

Федерация футбола Польши (PZPN) вводит специальную должность прокурора, заданием которого будет контроль над членами федерации для избежания и противодействия коррупции.

Как пишет в среду, 17 декабря, Dziennik, идея введения должности прокурора возникла еще во времена предыдущего руководителя федерации Михала ЛИСТКЕВИЧА, которого после многочисленных коррупционных скандалов в октябре этого года сменил на этой должности Гжегож ЛЯТО.

Издание замечает, что специальный прокурор действует в Немецкой федерации футбола.

По данным газеты, прокурором PZPN будет назначен 57-летний генерал и бывший военный прокурор Войчех ПЕТКОВИЧ, который занимает должность вице-председателя мирового футбольного суда федерации.

«Прокуратор федерации будет следить за «футбольной семьей», реагировать на случаи коррупции, следить за соблюдением правил честной игры (fair play)», - отмечает газета.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря в Польше задержаны еще 2 футбольных судей, которым выдвинуто обвинение в участии в так называемой «футбольной мафии».

С августа 2005 года, когда впервые появилась информация о существовании преступной группы, которая согласовывала заранее результаты футбольных матчей, было задержано 180 футбольных судей, замешанных в коррупции.