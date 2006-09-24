Украинский экипаж победил в международном авторалли

Сегодня, на набережной Ялты (Автономная республика Крым) завершился этап международного ралли "Кубок Европы", который в этом году проходил под названием Yalta Nemiroff Rally 2006.

Как передает корреспондент УНИАН, победителем международной гонки и чемпионата Украины стал экипаж из Киева в составе Владимира ПЕТРЕНКО и Дмитрия ЯРОВЕНКО на "Mitsubishi Lancer Evo IX", на втором месте – экипаж из Одессы в составе Игоря ЧАПОВСКОГО и Андрея НИКОЛАЕВА на "Subaru Impreza", третье место завоевал экипаж из Каменец-Подольского в составе Андрея НЕБЕСНОГО и Сергея ВЕДЕРНИКОВА на "Subaru Imprezа".

Абсолютного лидера гонки и чемпионата Украины Александра САЛЮКА подвел редуктор и он сошел после третьего воскресного спецучастка.

Как отметил на итоговой пресс-конференции глава организационного комитета Yalta Nemiroff Rally, председатель Запоржской облгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО, масштабность проведенных акций Yalta Nemiroff Rally и уровень организации показали, что Украина готова принимать экипажи на международном уровне.

Также все иностранные экипажи единогласно высказали мнение, что несмотря на сложность трассы гонка достойна статуса Кубка чемпионата Европы.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял участие в открытии гонок. По его словам, «этап Кубка Европы - высокая честь, как для Ялты, так и для Украины, это очередное признание как части европейского спортивного простора, возможность для наших гостей познакомиться с Украиной».

Напомним, что в Yalta Nemiroff Rally 2006 принимали участие 56 экипажей гонщиков из Швеции, Болгарии, Турции, Литвы, Грузии, Беларуси, Молдовы, России, а также лучшие раллийные экипажи Украины.

Специальный гость соревнований - легендарный «летающий» финн, четырехкратный чемпион ралли «Париж-Дакар», депутат Европарламента Ари ВАТАНЕН, который сказал, что «надеюсь, что ваша демократия будет процветать так, как и ралли».

В освещении Yalta Nemiroff Rally 2006 принимали участие более 160 журналистов из девяти стран.

Организаторами ралли выступили Министерство по делам семьи, молодежи и спорта Украины, Автомобильная федерация Украины, проект "Червоненко racing", компании «Nemiroff», «Coca-Cola Ukraine», Торговый дом "НИКО", ОАО "Укрнафта", сеть ресторанов "Козырная карта", телеканал 1+1 и др.

Справка УНИАН. В 2005 году с 23 по 25 сентября только в первый день Yalta Life Rally 2005 стартовали 35 экипажей, большинство из которых - украинские, а также экипажи из России, 3 - из Беларуси, по экипажу из Литвы, Грузии и Швеции.

Бюджет первого этапа кубка Президентов, этапа чемпионата Украины по авторалли Yalta Life Rally 2005 обошелся его организаторам приблизительно в 500 тыс. долларов.

Общая дистанция ралли - около 600 км, из которых 170 км зачетных скоростных участков от Севастополя до Алушты.