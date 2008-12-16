В Закарпатье две трети горнолыжных подъемников - нелегальные

В Закарпатской области официально зарегистрирован только каждый третий горнолыжный подъемник.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь территориального управления Госгорпромнадзора по Закарпатской области Вера ТУРЯНИЦА.

По ее информации, официально в теруправлении Госгорпромнадзора по Закарпатской области зарегистрировано 30 горнолыжных подъемников и подвесных пассажирских дорог, хотя в действительности в регионе их почти 100.

Из зарегистрированных – 26 подъемников бугельных канатных (ВБК) и 4 подвесные пассажирские канатные дороги.

По словам В.ТУРЯНИЦЫ, в декабре текущего года проведены проверки бугельных канаток в ООО «Магура», ЧП «Уют», ООО «Боржавские полонины» Межгорского района Закарпатья. Обнаружено 35 нарушений, привлечено к административной ответственности одного руководителя предприятия.

«Характерные нарушения, к примеру, такие: должностные лица не прошли учебу по охране труда; на предприятиях не составлены перечни работ повышенной опасности; не назначено ответственных за электрохозяйство и не присвоено им соответствующих групп по электробезопасности; не созданы службы охраны труда; не выполнено заземление опор; не проведена регистрация и технические осмотры технологических транспортных средств и тому подобное», – отметила пресс-секретарь теруправления Госгорпромнадзора.