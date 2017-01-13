Рабинович требует защитить ФК Динамо Киев от действий Нацбанка

«В год девяностолетия футбольного клуба “Динамо” (Киев), одного из сильнейших клубов Европы, 15-кратного чемпиона Украины, он столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Это следствие некомпетентных действий руководства НБУ, в частности Валерии Гонтаревой. Во время национализации “ПриватБанка” финансовые средства футбольного клуба попали под списание, поскольку клуб был признан “связанным объектом”, что поставило клуб на грань выживания», – считает Вадим Рабинович.

Депутат требует от генпрокурора Юрия Луценко и министра спорта Игоря Жданова тщательно изучить действия Нацбанка в отношении «Динамо». Кроме того, Вадим Рабинович призывает чиновников приложить все усилия, чтобы этот футбольный клуб не прекратил своего существования.

Напомним, что ФК «Динамо» (Киев) попал под списание средств во время национализации «ПриватБанка», так как временная администрация провела процедуру погашения долгов банка.