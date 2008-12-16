Киевским динамовцам кризис не грозит

На киевском Динамо кризис в ближайшие годы не скажется. Об этом в очередной раз публично заявил президент клуба Игорь Суркис.

"Я не могу предсказать, что будет завтра, послезавтра, но на сегодняшний день и в ближайшие несколько лет на Динамо этот кризис не отразится", - заявил Суркис в интервью ТРК Киев.

"Мы планируем бюджет не на один день, а на несколько лет вперед. Может нам придется где-то сократить расходы, когда будем видеть, что кризис усугубляется. Но все, что связано с первой командой, это неприкасаемо и будет выполняться", - отметил президент.

"У нас три полноценных сбора. На каждый из них команда будет летать только чартером, жить в гостинице 5 звезд", - подчеркнул руководитель Динамо.

Напомним, что ранее из-за финансового кризиса часть имиджевых программ свернул Шахтер, на 50% сократил зарплаты игрокам Черноморец, а тренер Таврии Пучков заявил о сложности в таких условиях полноценно работать на трансферном рынке.

Football.ua